Union verliert in Südbaden, verteidigt aber sechs Direktmandate

Sechs von sieben Direktmandaten in Südbaden gehen an die CDU. Im Wahlkreis Emmendingen-Lahr war der Vorsprung allerdings hauchdünn. In Freiburg triumphieren die Grünen.

Emmendingen-Lahr: Bury einen Wimpernschlag vor Fechner

Gerade mal 92 Stimmen Vorsprung hatte Neuling Yannick Bury von der CDU am Ende vor Johannes Fechner (SPD). Nach dem vorläufigen Ergebnis kam Bury auf 27,85 Prozent, Fechner auf 27,79 Prozent. Fechner zieht aber über die SPD-Landesliste dennoch wieder in den Bundestag ein. Auf Platz drei landete Heike Dorow von den Grünen mit rund 14 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 77 Prozent. Thomas Seitz von der AfD (8,6 Prozent) kann dank eines günstigen Landeslistenplatzes Bundestagsabgeordneter bleiben.

Offenburg: Bundestags-Dino Schäuble gewinnt erneut

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat als Spitzenkandidat für die CDU in Baden-Württemberg erneut das Direktmandat für seinen Wahlkreis Offenburg geholt. Er konnte 34,9 Prozent (vorläufiges Ergebnis) der Stimmen auf sich vereinen. Bei der letzten Wahl 2017 hatte er noch 48,1 Prozent bekommen. Der 79-jährige promovierte Jurist ist seit fast 50 Jahren im Bundestag. Matthias Katsch von der SPD bekam knapp 19 Prozent der Stimmen. Er freute sich über das Ergebnis und sieht die SPD auf Augenhöhe mit der Union. FDP-Kandidat Martin Gassner-Herz schaffte es über die Landesliste der Liberalen in den Bundestag.

Schwarzwald-Baar: CDU-Fraktionsvize Frei vorne, aber unzufrieden

Im Wahlkreis Schwarzwald-Baar hat sich CDU-Fraktionsvize Thorsten Frei klar durchgesetzt. Er lag am Ende bei 36,5 Prozent - deutlich vor seiner SPD-Konkurrentin Derya Türk-Nachbaur (17,8). Letztere zieht aber über die Landesliste trotzdem auch in den Bundestag ein.

Das vorläufige Wahlergebnis verzögerte sich am Sonntagabend - laut Landratsamt musste ein Wahlbezirk in Villingen-Schwenningen erneut ausgezählt werden. "Das Ergebnis kann uns nicht zufriedenstellen", sagte Frei am Wahlabend. Dennoch sei die Union mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davon gekommen und habe zum Schluss "wohl noch ein Stück weit die Kurve gekriegt" und ein besseres Ergebnis erreicht, als befürchtet.

Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen bleibt Erbhof der CDU

In Volker Kauders ehemaligem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen hat Nachfolgerin Maria-Lena Weiss mit 31,5 Prozent das Direktmandat für die CDU gesichert. Allerdings büßte die CDU bei den Zweitstimmen mehr als zehn Prozent ein. Die zweitmeisten Stimmen erhielt der FDP-Kandidat Andreas Anton mit 16,8 Prozent, gefolgt von Mirko Witkowski, SPD, mit 16,2 Prozent. Joachim Bloch von der AfD konnte entgegen dem Bundestrend leicht zulegen und erhielt 13,7 Prozent der Stimmen.

Freiburg: Grüne gewinnen erstmals Direktmandat

Überraschung im Wahlkreis Freiburg: Grünen-Kandidatin Chantal Kopf hat erstmals bei einer Bundestagswahl das Direktmandat für die Öko-Partei in Freiburg geholt. Nach dem vorläufigen Ergebnis bekam sie 28,8 Prozent der Stimmen. Überraschend dicht auf den Fersen war ihr die SPD-Kandidatin Julia Söhne: Sie kam auf 26,3 Prozent. Auch bei den Zweitstimmen kam die SPD auf Platz zwei. Dennoch wird Söhne aufgrund ihres schlechten Listenplatzes nicht in den Bundestag einziehen.

Große Enttäuschung bei der CDU: Der bisherige Bundestags-Abgeordnete Matern von Marschall schaffte es mit 20,6 Prozent der Stimmen nur auf Platz drei. Er muss sein bisheriges Bundestagsmandat abgeben. Claudia Raffelhüschen von der FDP (7,7 Prozent) ist dagegen überraschend dabei: Sie rückt über die Landesliste nach, da ein besser gelisteter Kandidat sein Mandat nicht antreten wird. Nicht geschafft hat es Tobias Pflüger von der Linken.

Lörrach-Müllheim: SPD mit den meisten Zweitstimmen

Im Wahlkreis Lörrach-Mühlheim holte Diana Stöcker (CDU) das Direktmandat. Die Bürgermeisterin von Rheinfelden (Kreis Lörrach) erreichte 25,25 Prozent. Takis Mehmet Ali (SPD) kam auf 21,8 Prozent, der Grüne Gerhard Zickenheiner 20,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,37 Prozent. SPD-Kandidat Takis Mehmet Ali zegte sich am Abend hochzufrieden über das Ergebnis seiner Partei. Seine Hoffnung auf den Regierungsauftrag und eine rot-grüne Mehrheit im Bundestag ist groß: "Wir sind zuversichtlich, dass endlich der Wandel angesetzt wird. Die CDU gehört in die Opposition, das haben die Wählerinnen und Wähler deutlich gezeigt." Grund zur Freude hatte Ali auch wegen des guten Zweitstimmen-Ergebnisses: Da siegte die SPD nämlich mit 24,2 Prozent vor der CDU (22,3). Die Grünen erhielten 19 Prozent.

Mehmet Ali wird über seinen Listenplatz so eben noch das Ticket nach Berlin lösen. Ebenso wie Christoph Hoffmann von der FDP. Gemeinsam mit Diana Stöcker sind also künftig drei Politiker aus dem Wahlkreis Lörrach-Müllheim im Bundestag vertreten.

Waldshut: Schreiner setzt sich gegen Schwarzelühr-Sutter durch

So auch im Wahlkreis Waldshut. Dort ging nur noch jede vierte Stimme an die CDU. Dennoch hat Felix Schreiner (CDU) das Direktmandat erneut deutlich gewonnen. Er bekam jede dritte abgegebene Erststimme und lag damit wieder deutlich vor der SPD-Kandidatin und Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter, die aber in jedem Fall über ihren Listenplatz in den Bundestag einzieht. Schreiner freute sich über sein persönliches Abschneiden, sprach aber von einem "bitteren Ergebnis" für die CDU. Eine neue CDU-Regierung will er noch nicht ausschließen: Alles sei offen, es gehe jetzt um Inhalte.