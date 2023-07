Sammeln Sie Briefmarken? Oder ist das ein Hobby von vorgestern? Thomas Groß aus Freiburg handelt seit Jahrzehnten mit Briefmarken - und erzählt, wieso er noch immer dafür brennt.

Das Geschäft befindet sich nur wenige Schritte von der Fußgängerzone entfernt, beste Innenstadtlage. Doch gibt es dort weder Hafer-Cappuccino noch Deko oder Klamotten - sondern Briefmarken. Millionen davon. In Kisten, Sammelalben, Klarsichthüllen. Thomas Groß hat seit Jahrzehnten einen Briefmarkenladen mitten in Freiburg. Und während mancher seine Ware für reichlich angestaubt halten mag, brennt er für die kleinen Quadrate aus Papier. Wieso, das erklärt Groß so:

"Sie sind fast wie ein Reisehandbuch oder ein Reiseführer von Deutschland. Was sie abbilden, gibt es als Briefmarke, was im Geschichtsbuch abgebildet ist, gibt es als Briefmarke."

Wer sich mit Briefmarken und ihren Motiven befasse, lerne eine Menge über Deutschland oder eben das Land, aus dem sie stammen, sagt der Händler. Groß blättert dabei durch ein Sammelalbum - korrekt: Vordruckalbum - mit Briefmarken unter anderem aus der französischen Besatzungszone im Nachkriegsdeutschland ab 1945.

Erste Nachkriegs-Briefmarken kosten bis zu 300 Euro

Nicht alle alten Briefmarken sind laut Groß wertvoll. Es kommt darauf an, wie gut ihr Zustand ist, ob sie zum Beispiel rund um den Rand herum noch alle Zähne haben, ob sie gestempelt sind, wie hoch die Auflage war. Eine Briefmarke aus dem Nachkriegsalbum mit Experten-Gutachten, die er zeigt, liegt seinen Worten zufolge zwischen 250 und 300 Euro. Auch ein Exemplar der ersten Briefmarke der Welt, der "One Penny Black" aus dem Vereinigten Königreich des 19. Jahrhunderts, hat der Händler da. Die kleine gestempelte Briefmarke kostet im Laden 75 Euro. "Ungestempelt wäre sie noch viel, viel teurer", sagt Groß.

Die "One Penny Black" gilt als erste Briefmarke der Welt. Sie entstand im 19. Jahrhundert im Vereinten Königreich. Die Marke ist ungezähnt und zeigt das Profil von Königin Victoria. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Georgios Kefalas

Thomas Groß hat sich in der Ausbildung auf Briefmarken spezialisiert

Der 61-Jährige ist seit 40 Jahren im Geschäft. Er hat sich in seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann auf Briefmarken spezialisiert - schon damals sei er damit ein Exot gewesen, erzählt er. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich viel geändert. Früher gingen die Briefmarken ausschließlich über die Ladentheke, heute geht es nicht mehr ohne das Internet. Und mit der Zeit sei die Konkurrenz geschrumpft. "Früher gab es fünf Geschäfte in Freiburg, heute gibt es nur noch meins."

Verband: Immer weniger kleine Händler in Deutschland

Auch Wolfgang Lang vom Bundesverband des Deutschen Briefmarkenhandels beobachtet, dass es immer weniger Briefmarkenhändler in Deutschland gibt. In dem Verband sind rund 300 Firmen organisiert, neben Inhabern von klassischen Ladengeschäften auch größere Versand- und Auktionshäuser. Vor zwanzig Jahren seien es noch etwa doppelt so viele gewesen. "Jedes Jahr verlieren wir etwa sieben Prozent unserer Mitglieder", sagt Lang. Für den Verband sei das nicht so schlimm, weil die großen Firmen erhalten blieben.

Die kleinen Händler aber werden immer weniger. Zum einen macht Lang dafür ein schrumpfendes Interesse seitens der Kundschaft verantwortlich. "Das Interesse am Sammeln hat generell nachgelassen, nicht nur bei Briefmarken. Die Leute haben einfach andere Freizeitmöglichkeiten." Zum anderen sei der klassische Briefmarkenladen wegen der hohen Kosten nicht mehr lukrativ. "Die Dienstleistung ist zu teuer geworden." In der Boom-Zeit der 60er und 70er Jahre hätten viele ein Geschäft eröffnet. Diese Menschen seien nun kurz vor dem Ruhestand und hätten Mühe, eine Nachfolge zu finden.

"Es ist eine schöne Tradition, aber sie wird mittelfristig nicht überleben."

Thomas Groß aus Freiburg will so lange wie möglich weitermachen

Auch Thomas Groß aus Freiburg weiß noch nicht, wie es mit seinem Laden einmal weitergeht. Aktuell betreibt er ihn noch mit seinem Bruder Markus. Ob jemand das Geschäft übernimmt, sei ungewiss. Aber Thomas Groß will daran eigentlich noch gar nicht denken. "Ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler oder -händler sortiert, bis er entweder nichts mehr sieht oder so zittrig ist, dass er Marken nicht mehr rein- und rausstecken kann", sagt er. "Ich glaube, vorher hört man nicht auf, und ich hoffe, dass ich noch viele Jahre habe."