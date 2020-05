Die Freiburger Initiative "Die Neuen Alten" hat Freiwillige zum Briefeschreiben gesucht und die Post an ältere und einsame Senioren verteilt - Kontakt halten trotz Corona.

"Kommen Sie rein. Ich habe Rhabarberkuchen gemacht!" Mit diesen Worten wird Rentnerin Felizitas Lacher begrüßt, die mit einem Strahlen aus dem Taxi steigt. Vor ihr, genauso strahlend, nur ein paar Jahrzehnte jünger, Gastgeberin Annette Woschek-Ham. Für beide Damen ist es sozusagen ein "Blind Date" im Rahmen ihrer noch jungen Brieffreundschaft.

Dauer 2:55 min Westrup: Aus Brieffreundschaft wird Freundschaft/23.5. 12:30 Kontakt halten, aber auf Abstand - klingt schwierig, ist aber ganz einfach, zum Beispiel mit einem Brief. So ein Stück Papier im Briefkasten kann schon mal eine Ladung Glücksgefühle ausschütten. Vor allem bei älteren Menschen, die wegen der Corona-Krise wenig Besuch bekommen, nicht chatten oder an Videokonferenzen teilnehmen können. Die Freiburger Initiative „Die Neuen Alten“ hat in den letzten Wochen Freiwillige zum Briefeschreiben gesucht und die Post dann an ältere und einsame Senioren verteilt. Mit Erfolg! SWR4-Reporterin Anita Westrup mit der Geschichte von zweien, die sich gefunden und sogar gestern zum ersten Mal getroffen haben.

Bisher haben sich die beiden nur geschrieben oder telefoniert. Jetzt sitzen sie gemeinsam – mit ein paar Metern Abstand – an einer gedeckten Kuchentafel in einem Garten mit Apfel- und Feigenbäumen.

Annette Woschek-Ham hat als Erste den Füller in die Hand genommen, nachdem sie in der Zeitung von der Briefaktion "Vergesst uns nicht" gelesen hatte. Sie schrieb:

"Guten Tag, in diesen Corona-Zeiten tut Kontakt einfach gut. Deshalb, wenn auch auf unbekannte Weise, ein Kartengruß aus Freiburg-Haslach. Ich wünsche Ihnen Freude, trotz aller Krise, Gesundheit in Krankheitstagen und insgesamt alle Gute für Sie." Erster Brief von Annette Woschek-Ham

Die Postkarte kommt zunächst bei der Initiative "Die Neuen Alten" an, wird verteilt und landet dann zufällig im Briefkasten von Felizitas Lacher. Die 73-Jährige lebt in einem Seniorenheim: "Ich hab gedacht, wer schreibt mir?" Die Absenderin war ihr völlig unbekannt. Doch nachdem sie die Post geöffnet und gelesen hatte, dachte sie: "Die Dame hat sich doch jetzt richtig Gedanken gemacht."

Abwechslung in Isolation

Eine kleine Geste, die so viel ausgelöst hat. Annette Woschek-Ham verschickt insgesamt 13 Briefe. Sie findet eine Nachricht über das Handy oft zu kurz: "Manchmal finde ich es auch einfach richtig schön, sich schönes Papier zu nehmen und einen schönen Stift und die Schrift einfach laufen zu lassen." Daran habe sie Freude.

dpa Bildfunk Tobias Hase

Sie will in der Corona-Krise für Andere da sein, genauso wie sie es als Gemeindereferentin in ihrem Berufsalltag macht: "Bei mir war sicher auch ausschlaggebend, dass es rund um Ostern war. Die Natur bricht auf, es gibt harte Schläge, aber es gibt auch Hoffnungszeichen. Es war egal, wem ich schreibe oder dass ich das Gegenüber nicht kenne. Meine Motivation war, jemandem einen Hoffnungsschimmer mitgeben."

Anstoßen auf Freundschaft

Der Hoffnungsschimmer kommt bei Felizitas Lacher an. Sie hat Krebs und freut sich daher umso mehr über jeden Kontakt und jede Abwechslung. Und da kommt das Kaffeekränzchen im Garten ihrer neuen Brieffreundin gerade recht. Den Appetit aufs Leben hat sie noch lange nicht verloren, genauso wenig, wie den auf den leckeren Kuchen: "Der Rhabarberkuchen ist hochfein", sagt die Seniorin und anschließend – während die Kaffeemaschine weiter Vollgas gibt – stoßen beide Damen mit Wasser in Sektgläsern auf ihre neue Freundschaft und das DU an.