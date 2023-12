Ein sehr alter Brief von Mannheim nach Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) aus dem Jahr 1851 ist am Wochenende für 210.000 Euro versteigert worden. Der Startpreis lag dem Auktionshaus in Wiesbaden zufolge bei 25.000 Euro. Der Brief gehörte zur Sammlung des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub und ist Teil des Sammelgebiets Baden. 1851 kamen erstmals Briefmarken an die Postschalter im Großherzogtum Baden.