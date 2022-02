Zukunftskommission will Probleme der Breisgau-S-Bahn beheben

Eine sogenannte Zukunftskommission soll die Probleme auf der Breisgau-S-Bahn in den Griff bekommen. Zugausfälle, Verspätungen und Störungen hatten in der Vergangenheit immer wieder für Unmut bei den Fahrgästen gesorgt. Es gelte, verlorenes Vertrauen bei den Fahrgästen zurückzugewinnen und die Angebotsqualität deutlich zu verbessern, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann. Eines der Probleme: überfüllte Züge. Das Land und DB Regio wollen nun Züge aus anderen Netzen zur Unterstützung heranziehen. Das Umsteigen soll auch verbessert werden. Züge in Gottenheim müssen künftig zwei Minuten auf Anschlusszüge warten. So sollen Wartezeiten und Verspätungen von bis zu einer Stunde verhindert werden. Fahrgäste in Zügen, an Haltestellen und an Bahnhöfen sollen bei Problemen schneller informiert werden. Der Zukunftskommission gehören unter anderem der Freiburger Oberbürgermeister, Landräte und Vertreter der Deutschen Bahn sowie der SWEG an.