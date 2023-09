Im Gebäude der Winzergenossenschaft Schliengen im Markgräflerland ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind schwierig, der Schaden ist immens.

Bei einem Feuer in der Nacht zum Dienstag bei der Winzergenossenschaft in Schliengen (Kreis Lörrach) im Markgräflerland ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Nach Angaben des Leiters der Winzergenossenschaft Schliengen beträgt alleine der Schaden an zerstörten Weinen eine Million Euro, der am Gebäude 1,5 bis 2 Millionen.

Brandursache ist noch unklar

Die Löscharbeiten laufen noch, mehr als 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz, außerdem das Technische Hilfswerk mit einem Abrissbagger. Ein Teil der Dachkonstruktion sei eingestürzt, sagte der Kreisbrandmeister aus Lörrach, Uwe Häubner. Es sei nach wie vor schwierig, an die Glutnester zu kommen, weil auf dem Dach eine Solaranlage installiert ist. Ob sie auch Auslöser für das Feuer gewesen sein könnte, ist noch unklar.

Geschäftsführer: Feuer zum ungünstigsten Zeitpunkt

In der Winzergenossenschaft versucht man derzeit, die wertvollen Güter zu sichern, etwa hochwertige Weine, die in Barriquefässern lagern. Das Feuer treffe die Winzer "zum ungünstigsten Zeitpunkt", sagte Heiko Schapitz, Geschäftsführer der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim. "Heute würde der Herbst anfangen", sagte Schapitz. "Wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder in Betrieb gehen." Der Schaden sei groß.

Uns fehlt Strom, das Flaschenlager ist eingestürzt, sämtliche Vorräte an abgefüllten Weinen sind vernichtet. Das heißt, wir haben auch keine Ware mehr zum Verkauf, dabei haben wir Lieferverpflichtungen an Kunden.

Feuer im Dachstuhl ausgebrochen

Anwohner hatten der Feuerwehr gegen 1:30 Uhr gemeldet, dass der Dachstuhl des großen Gebäudes brennen würde, sagte ein Polizeisprecher in Freiburg dem SWR. Verletzte gibt es nach Auskunft der Polizei nicht. Die Feuerwehr habe zwei Menschen aus dem brennenden Gebäude geholt, sagte Kreisbrandmeister Häubner. Sie seien unverletzt.

Starke Rauchentwicklung

Der Rauch zog bis in die Stadt Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), die Bevölkerung dort und in den Umlandgemeinden Auggen, Heitersheim und Bad Krozingen sollte Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Erste Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim wurde 1908 gegründet und hat heute rund 200 Mitglieder. Auf etwa 250 Hektar Rebfläche werden nach eigenen Angaben jährlich rund zwei Millionen Liter Wein hergestellt.