Mehrere Fahrzeuge bei Brand in Oberkirch beschädigt

Bei einem Feuer in einer Tiefgarage in Oberkirch (Ortenaukreis) ist am Samstagnachmittag ein Sachschaden von geschätzt 500.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Am Samstagnachmittag war ein Motorrad, das in der Oberkircher Tiefgarage abgestellt war, in Brand geraten. Der Besitzer konnte die Garage verlassen. Das Feuer breitete sich auf ein weiteres Motorrad, ein sogenanntes Trike und einen Geländewagen aus. Andere Fahrzeuge, die in der Garage abgestellt waren, wurden durch die Hitze und den Rauch ebenfalls beschädigt. Polizei geht von 500.000 Euro Sachschaden aus Auch die Firmen, die in dem Gebäude über der Tiefgarage ihre Büros haben, wurden in Mitleidenschaft gezogen. Ein Wohngebäude daneben kam aber unbeschadet davon. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf eine halbe Million Euro. Zur Brandursache gibt es bisher keine Angaben, die Ermittlungen laufen.

