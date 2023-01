per Mail teilen

Das Gasthaus Silberbrunnen in Bahlingen am Kaiserstuhl hat eine bewegte Geschichte. Vor mehr als 120 Jahren hat sie begonnen. Erst als Mineralbad in den Reben, dann Ausflugslokal und Disko, später Bistro und zuletzt jahrelang als Ruine. Kurz vor Silvester ist diese etwas abgelegne Bahlinger Institution durch einen Brand komplett zerstört worden.