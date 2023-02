Vermutlich Brandstiftung in Seniorenheim in Gengenbach

Ein Bewohner eines Seniorenheims in Gengenbach (Ortenaukreis) hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei Feuer in der Einrichtung gelegt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.

In Gengenbach ist am Nachmittag ein Feuer in einem Seniorenheim ausgebrochen. Als Ursache vermutet die Polizei Brandstiftung. Die rund 70 Bewohnerinnen und Bewohner und 30 Mitarbeitende konnten in Sicherheit gebracht werden. Nach Polizeiangaben wurden vier Personen verletzt: zwei Angestellte, ein Feuerwehrmann und ein Bewohner.

51-jähriger Heimbewohner unter Verdacht

Nach bisherigem Ermittlungsstand hat offenbar ein 51-jähriger Mann das Feuer gelegt. Er soll zudem einen Mitarbeitenden des Heims angegriffen und verletzt haben. Laut Polizei fügte sich der Tatverdächtige auch selbst Verletzungen zu. Er wurde vorläufig festgenommen und in eine Klinik gebracht. Das Feuer konnte im Laufe des Nachmittags gelöscht werden. Die Menschen aus der Seniorenresidenz wurden zunächst in einem nahegelegenen anderen Seniorenheim untergebracht und sollten von dort auf andere Pflegeheime verteilt werden.

Feuer in zwei Zimmern der Seniorenresidenz

Das Feuer war den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr gegen 14 Uhr gemeldet worden. Laut Polizei hat es in zwei Zimmern der Seniorenresidenz gebrannt. Das mehrgeschossige Gebäude befindet sich in Ortsrandlage. Es ist vorerst nicht nutzbar. Ein großes Aufgebot von Helfern war am Mittwochnachmittag vor Ort. Meldungen, wonach zwei Personen schwer verletzt worden sein sollen, hat die Polizei nicht bestätigt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.