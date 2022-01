Hoher Sachschaden nach Garagenbrand

per Mail teilen

Am späten Montagabend hat in Rickenbach-Altenschwand (Kreis Waldshut) ein Garagenbrand auf ein Wohnhaus übergegriffen. Keiner der Bewohner und der Einsatzkräfte wurde verletzt. Gegen 21:15 Uhr waren mehrere Notrufe über die brennende Garage eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits den Dachstuhl des angebauten Wohnhauses erreicht. Durch das Feuer und das Löschwasser wurde neben der Garage auch das Wohnhaus schwer beschädigt. Zwei in der Garage abgestellte Autos wurden ebenfalls zerstört. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 750.000 Euro belaufen. Die Hausbesitzer mussten bei Verwandten untergebracht werden. Bis zu 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache sollen im Laufe des Dienstages fortgesetzt werden.