Großer Feuerwehreinsatz in Offenburg: Brand breitet sich auf mehrere Reihenhäuser aus

In Offenburg ist ein Feuer auf mehrere Häuser übergesprungen, die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

In einem Reihenhaus in Offenburg (Ortenaukreis) ist ein Brand ausgebrochen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Gebäude konnten wohl alle in Sicherheit gebracht werden.

Sechs Häuser brennen, Löscharbeiten dauern an

Das Feuer habe sich mittlerweile auf sechs der insgesamt acht Reihenhäuser ausgebreitet, so die Polizei. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde an. Polizei, Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Malteser sind mit einem Großaufgebot am Brandort.

Die Polizei geht von einem sehr hohen Schaden aus, der aber noch nicht beziffert werden kann. Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine Informationen.