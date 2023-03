Einen Tag nach dem Brand in einem Pflegeheim in Elzach sind fast alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Bei dem Brand ist ein 79-jähriger Mann gestorben. Die Brandursache ist noch unklar.

Nach dem Brand in einem Pflegeheim in Elzach (Landkreis Emmendingen) sind am Tag danach fast alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Bei dem Brand am Dienstagabend ist ein 79-jähriger Mann getötet worden, wie die Deutsche Presse-Agentur mitteilte. Eine Wohnung im ersten Stock des Gebäudes habe in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Auch die Außenfassade sowie die Fenster der darüberliegenden Wohnung seien in Mitleidenschaft gezogen worden.

Feuerwehr findet tote Person in ausgebrannter Wohnung

In der betroffenen Wohnung hätten Einsatzkräfte der Feuerwehr die leblose Person gefunden. Diese konnte laut Polizei nur noch tot geborgen werden. Andere Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims kamen demnach nicht zu Schaden.



Die Löscharbeiten waren laut Polizei nach etwa zwei Stunden zu großen Teilen beendet. Auch der Bürgermeister der Stadt, Roland Tibi (parteilos), sei vor Ort gewesen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 300.000 Euro geschätzt, die Brandursache ist bislang noch unklar.