Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

In einem oberen Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Offenburg (Ortenaukreis) ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr in der Straße in der Offenburger Oststadt ankam, schlugen Flammen aus den Fenstern der Wohnung. Zehn Menschen wurden aus dem vierstöckigen Haus gerettet, drei von ihnen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden von den Rettungsdiensten behandelt. Rund 20 Fahrzeuge der Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften sind vor Ort, der Brand ist laut einem Feuerwehrsprecher inzwischen unter Kontrolle. Bis auf eine Person konnten demnach alle Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.