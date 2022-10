Fahrzeuge brennen in Tiefgarage in Oberkirch

per Mail teilen

Ein Fahrer will sein Motorrad starten - plötzlich bricht ein Brand aus und greift auf weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage über. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an.

Bei einem Brand mehrerer Fahrzeuge in einer Tiefgarage in Oberkirch (Ortenaukreis) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe einer halben Millionen Euro entstanden.

Nach Polizeiangaben vom Sonntag war am Vortag zunächst ein Motorrad in der Tiefgarage in Brand geraten, als der Fahrer dies hatte starten wollen. Er rettete sich unverletzt aus dem Gebäude.

Rauch beschädigt Autos und Firmengebäude

Das Feuer griff unter anderem auf zwei Motorräder und einen Geländewagen über. Feuer und Rauch ließen Plastikteile an weiteren abgestellten Autos schmelzen und hinterließen dunkle Stellen an den Fahrzeugen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Rauch sei auch in die Firmen über der Tiefgarage gezogen.

Brandursache ist laut Polizei noch unklar

Die Feuerwehr Oberkirch rückte mit einem Großaufgebot an. Laut Polizei gelang es den Einsatzkräften, den Brand schnell zu löschen. Niemand wurde verletzt.

Die Polizei ermittelt nun, was genau zu dem Brand geführt hat. Noch gebe es keine konkreten Anhaltspunkte, sagte der Sprecher.