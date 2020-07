per Mail teilen

Nach dem Brand mit Millionenschaden in einem historischen Wohnhaus in Mahlberg im Ortenaukreis ermittelt die Polizei zur Ursache. Der Brandort wird von Kriminaltechnikern untersucht.

Das Feuer war am Sonntag gegen Mittag in einem Schuppen ausgebrochen und hatte dann auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Das historische Gebäude ist eine ehemalige Gaststätte, die inzwischen als Wohnhaus genutzt wurde. Die Bewohner retteten sich unverletzt ins Freie und wurden zunächst in der Mahlberger Stadthalle versorgt.

Polizei: "Das ganze Gebäude wird unbewohnbar bleiben."

Durch Rauch und Hitze sei ein Totalschaden von mehr als einer Million Euro entstanden, so die Polizei: "Das ganze Gebäude wird unbewohnbar bleiben." Die 14 Bewohner seien inzwischen bei Freunden und Angehörigen untergekommen.

Kriminaltechniker forschen nach der Brandursache

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Mahlberger per Lautsprecher aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen und Fenster geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Sonntagnachmittag. Etwa 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Inzwischen untersuchen Kriminaltechniker den Brandort auf der Suche nach der Brandursache.