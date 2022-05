Feuerwehrsprecher Andreas Hand zum Brand in Tuttlingen

In einer Unterkunft für Geflüchtete in Tuttlingen hat es am frühen Morgen gebrannt. Auf der Flucht vor den Flammen sind zwei Menschen aus dem Fenster gesprungen. Dabei haben sie sich schwere Verletzungen zugezogen. Vier weitere Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen. Insgesamt haben sich acht Personen in dem Haus aufgehalten.

Mehrere Feuerwehren aus Tuttlingen und dem Umland waren mit insgesamt rund 90 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Vormittag über an und waren recht schwierig, sagte Feuerwehrsprecher Andreas Hand dem SWR. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.