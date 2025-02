Buchenbach: Reihenhaus nach Feuer unbewohnbar

Bei einem Feuer in einem Reihenhaus in Buchenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist am späten Freitagabend hoher Sachschaden entstanden. Das Haus ist unbewohnbar.

Mit einem Großaufgebot haben Rettungskräfte am Freitagabend verhindert, dass sich ein Brand in einem Reihenhaus im Weberdobel bei Buchenbach im Dreisamtal auf Nebengebäude weiter ausbreiten konnte. Bei dem Feuer ist niemand verletzt worden. Brand in Garage ausgebrochen Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Brand möglicherweise in der Garage, neben dem Reihenhaus ausgebrochen ist. Die Flammen haben sich dann über die Hausfassade auf das Hauptgebäude ausgebreitet. Obwohl verhindert werden konnte, dass der Brand auf Nebengebäude überspringen konnte, wurde dennoch ein Nachbarhaus beschädigt. Haus ist unbewohnbar Dass Gebäude, das unmittelbar vom Feuer betroffen war ist unbewohnbar. Die Bewohner wurden von der Gemeinde Buchenbach anderweitig untergebracht. Verletzt wurde niemand, teilte das Deutsche Rote Kreuz mit, das unter anderem auch mit ehrenamtlichen Mitarbeitern vor Ort war. Brandursache ist unklar Zur Brandursache konnte ein Sprecher der Freiburger Polizei nichts sagen. Hier werden Brandsachverständige in den kommenden Tagen versuchen herauszufinden, was genau das Feuer verursacht hat. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von rund 500.000 Euro. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden, da wegen Glutnestern immer wieder noch nachgelöscht werden musste.