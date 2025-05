Mehr als 100 Feuerwehrleute aus dem Ortenaukreis haben am Samstagnachmittag ein Großfeuer in einer Lagerhalle in Renchen gelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Feuerwehrleute aus Renchen, Appenweier und Achern (Ortenaukreis) haben am Samstagnachmittag ein Feuer in einer Lagerhalle in Renchen gelöscht. Die Halle befindet sich auf dem Gelände eines Baumaschinenherstellers. Den rund 100 Einsatzkräften ist es auch gelungen, das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Hallen zu verhindern. Unmittelbar nach Ausbruch des Feuers am frühen Samstagnachmittag stand weithin sichtbar eine schwarze Rauchwolke über dem Gelände des Renchener Unternehmens. Die Bevölkerung wurde über die Warn-App "Nina" dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Brandursache bislang unklar Zur Brandursache konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg mitteilte, werden Brandsachverständige erst Anfang kommender Woche mit den Ermittlungen beginnen. Auch über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Informationen vor. Nach Angaben des DRK Offenburg wurden sechs Menschen leicht verletzt, fünf davon wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.