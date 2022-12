Brand in JVA Rottweil

per Mail teilen

Im Gefängnis in Rottweil hat es am frühen (Freitag)Morgen in einer Zelle gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein Haftinsasse das Feuer absichtlich gelegt. Hardy Faißt:

Die Polizei geht davon aus, dass der 29-jährige Insasse Nahrungsmittelreste und einen nicht näher beschriebenen hölzernen Gegenstand auf dem Boden des Haftraumes angezündet hat. Durch den Rauch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Rottweiler Feuerwehr rückte mit rund 70 Einsatzkräften an und löschte das Feuer. Zuvor hatten Gefängnis-Mitarbeiter den mutmaßlichen Brandstifter sowie weitere Haftinsassen anderweitig untergebracht. Ein Gefängnismitarbeiter wurde leicht verletzt, der Sachschaden wird von der Polizei nach ersten Schätzungen mit rund 15.000 Euro beziffert.