Ein Brand in einem Heizkraftwerk in Offenburg hat am Sonntag zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr geführt. Gegen Mittag hatte ein Schwelbrand in einem Schaltschrank des Kraftwerks die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Zwei Einsatztrupps der Feuerwehr rückten daraufhin an und bekämpften den Brand mit Kohlensäure. Sie konnten verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Personen wurden nicht verletzt.