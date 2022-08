Lastwagen ausgebrannt: Brand kilometerweit sichtbar

In der Nähe der deutschen Grenze sind am Freitagabend zwei Lastwagen völlig ausgebrannt. Der Brand bei Pratteln (Schweiz) war bis nach Wyhlen (Landkreis Lörrach) sichtbar.

An einer Schweizer Raststätte kam es am Freitagabend zu einem Brand. Die beiden Lastwagen standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen, meldet die Polizei Basel-Landschaft. Der Brand war bis in den Landkreis Lörrach zu sehen und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Drei weitere Personen wurden vor Ort versorgt.

Der Brand konnte noch am Freitagabend gelöscht werden. Kantonpolizei Basel Landschaft

A2 mehrere Stunden gesperrt

Die Feuerwehr löschte den Brand auf dem Parkplatz einer Autobahnraststätte noch am Freitagabend. Die A2 in Richtung Bern/Luzern wurde mehrere Stunden gesperrt. Die Aufräumarbeiten gingen noch bis Samstagmittag.