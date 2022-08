Schaden über 1,5 Millionen Euro bei Brand in Eichstetten

Lagerhalle in Flammen

Nach dem Brand auf dem Gelände eines Naturkostbetriebes am Montagabend in Eichstetten am Kaiserstuhl haben Ermittler die Schadenshöhe genannt. Die Brandursache ist weiterhin unklar.

Bei dem Brand im Gewerbegebiet in Eichstetten am Kaiserstuhl (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben Ermittler nun die Schadenshöhe genannt. Dieser beläuft sich auf 1,5 bis 2 Millionen Euro. Gegen 20.20 Uhr waren am Montagabend mehrere Anrufe beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg eingegangen. Eine Rauchsäule war bis nach Freiburg zu sehen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Lagerhalle. Hier die Nachrichtenmeldung zum Nachhören: Über 200 Rettungskräfte im Einsatz 230 Rettungskräfte waren im Einsatz, darunter Wehren aus dem ganzen Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und der Stadt Freiburg. Dieser Einsatz war laut Kreisbrandmeister Alexander Widmaier nötig. Dadurch konnte eine von zwei Lagerhallen sowie mehrere Fahrzeuge vor den Flammen bewahrt werden. Rauchsäule über Lagerhalle in Eichstetten am Kaiserstuhl SWR Robert Wolf Drei Feuerwehrleute verletzt Durch die Löscharbeiten kam es zwischenzeitlich zu örtlichen Verkehrsbehinderungen. Bei den Löscharbeiten erlitten drei Feuerwehrleute leichte Rauchgas-Verletzungen. Gegen 01:20 Uhr war der Brand gelöscht. Eine Brandwache blieb bis zum Morgen einsatzbereit. Brandsachverständiger soll Brandursache klären Die Ursache und der Sachschaden sind noch unklar. Die Polizei hat das Gelände abgesperrt. Ein Brandsachverständiger soll die Brandursache klären.