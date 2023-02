Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Emmendingen

In Emmendingen hat es am späten Freitagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft gebrannt. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Die 20 Bewohner wurden andernorts untergebracht.

Am Freitagabend ist gegen 22:30 Uhr ein Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Emmendingen ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen nach Polizeiangaben Teile des Gebäudes in der Straße "Am Sportfeld" bereits in Flammen. Alle Bewohner aus Gemeinschaftsunterkunft gerettet Die Feuerwehr Emmendingen konnte alle Bewohner aus dem Haus retten. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die insgesamt 20 Bewohner. Die Stadt hat - so heißt es von der Polizei - "die weitere Unterbringung der Personen veranlasst". Um was für eine Unterkunft es sich genau handelt und wo die Menschen nun untergekommen sind, war zunächst nicht zu erfahren. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mehr als 100 Feuerwehrleute bei Brand in Emmendingen Die Feuerwehr war mit 109 Kräften aus fünf verschiedenen Abteilungen im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr waren außerdem DRK, Polizei, die Stadtwerke und Oberbürgermeister Stefan Schlatterer am Brandort.