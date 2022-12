Hoher Schaden bei Brand in Landeserstaufnahme in Freiburg

In der Nacht auf Montag brennt es in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Freiburg. Dutzende Menschen müssen das Gebäude verlassen und in Wohncontainer umziehen.

Bei dem Brand in der Landeserstaufnahme-Einrichtung (LEA) für Flüchtlinge in Freiburg ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei mitteilte, mussten Teile der Unterkunft in der Nacht auf Montag geräumt werden. 50 Menschen kamen in anderen Gebäuden der Einrichtung unter. Eine Person kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Verdacht hat sich aber nicht bestätigt, es geht ihr gut. Der Brand war nach Polizeiangaben am Sonntag kurz vor Mitternacht in einem Schlafraum ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt hielten sich dort mehrere Menschen auf. Wie eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg auf SWR-Anfrage mitteilte, wurde der von zwei Männern bewohnte Schlafraum im zweiten Stock des Wohngebäudes völlig zerstört. Darüber hinaus seien die anderen Räume auf dem Stockwerk und der Flur durch Rauch beschädigt worden und unbewohnbar. Wie lange die Renovierung dauern wird, ist unklar. Der Feuerwehr war es gelungen, den Brand rasch zu löschen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Einen Brandanschlag schließt die Polizei inzwischen aus. Sie geht auch nicht von einem technischen Defekt aus, sondern ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. SWR-Reporterin Paula Zeiler berichtet in SWR4 Baden-Württemberg über den Brand. 950 Menschen leben in der Freiburger Unterkunft Die LEA liegt auf einem Teil des Areals der ehemaligen Polizeiakademie Freiburg. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg sind dort aktuell rund 950 Menschen untergebracht. Platz ist demnach für 1.200 Menschen. Diejenigen, die das betroffene Gebäude verlassen mussten, würden nun in Wohncontainern untergebracht, sagte die Sprecherin. Am Mittag liefen in der Einrichtung noch kriminaltechnische Untersuchungen. Wohncontainer und Wohnhäuser auf dem Gelände der Landeserstaufnahmeeinrichtung. dpa Bildfunk Philipp von Ditfurth