Feuer in Kehler Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr hat am Freitagabend einen Brand im Kehler Stadtteil Neumühl (Ortenaukreis) gelöscht. Ein Mehrfamilienhaus hatte Feuer gefangen.

Bei dem Feuer sei niemand verletzt worden, so die Polizei. In den vergangenen Tagen war es bereits mehrfach in Kehl zu Bränden gekommen. Am Sonntagabend stand ein Transporter in Flammen, am Dienstagabend brannte ein Wohnmobil, am Donnerstag fing eine Pergola Feuer. Bei den Fahrzeugbränden kam es zu einem hohen Sachschaden.

Die Polizei prüft nun, ob die Feuer möglicherweise in einem Zusammenhang miteinander stehen. Bislang gehe man aber im Fall des Mehrfamilienhaus nicht von Brandstiftung aus. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.