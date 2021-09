Feuer zerstört Gebäude in Bräunlingen und Lörrach

In der Nacht auf Dienstag sind in Südbaden zwei Gebäude komplett abgebrannt. In Lörrach zerstörte Feuer ein leerstehendes Wohnhaus, in Bräunlingen eine landwirtschaftliche Halle.

In Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) brannte in der Nacht auf Dienstag eine landwirtschaftliche Lagerhalle komplett ab. Dort hatten Geräte, Fahrzeuge, Heu und Stroh gelagert. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit rund 70 Kräften im Einsatz. Als die freiwilligen Feuerwehren aus Donaueschingen und Umgebung eintrafen, stand die Halle bereits komplett in Flammen. Die Polizei ermittelt noch, wie das Feuer ausgebrochen ist. Halbe Million Euro Schaden nach Hausbrand In Lörrach brannte in der Nacht auf Dienstag ein aktuell leerstehendes Wohnhaus. Laut einem Polizeisprecher entstand ein Sachschaden von einer halben Million Euro. Verletzt wurde auch dort niemand. Der Brand war offenbar im Keller des Hauses ausgebrochen und hatte sich bis in den Dachstuhl ausgebreitet. Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr, die mit rund 40 Kräften im Einsatz war, konnte das Feuer nach mehreren Stunden löschen. In dem Haus hatten Renovierungsarbeiten stattgefunden.