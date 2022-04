Am Dienstagmorgen hat es in einem Aluminiumbetrieb in Rheinfelden (Landkreis Lörrach) gebrannt. Laut Polizei wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird im fünfstelligen Bereich vermutet. Der Brand sei in der Lüftungsanlage der Gießerei ausgebrochen und habe das Holzdach beschädigt. Die Ursache sei noch unklar, hieß es.