Bei einem Brand in einem Freiburger Hochhaus sind in der Nacht mehrere Menschen verletzt worden. Das Feuer brach um 23 Uhr aus unbekannter Ursache aus.

Eine Stunde vor Mitternacht ist am Donnerstagabend im Treppenhaus des ersten Obergeschosses ein abgestellter Einkaufswagen in Brand geraten. Das Feuer sorgte in dem Hochhaus für starke Rauchentwicklung. Einsatzkräfte räumten das siebenstöckige Gebäude in Freiburg-Landwasser, zwei Männer und zwei Frauen mit zwei Kleinkindern mussten mit Leitern aus ihren Wohnungen gerettet werden, teilte die Feuerwehr mit. Acht Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden.

Hoher Sachschaden - eine Etage unbewohnbar

Alle drei Wohnungen auf dem Stockwerk sind auf absehbare Zeit nicht mehr bewohnbar. Die Mieter der darüber liegenden Etagen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten ihre Wohnungen wieder betreten.

Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Polizei, Feuerwehr und DRK waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Geprüft wird unter anderem, ob der Einkaufswagen vorsätzlich angezündet wurde.