Ein historischer Gutshof in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist in der Nacht zum Sonntag abgebrannt. Rund 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz, konnten das Gebäude laut Polizei jedoch nicht retten. Das unbewohnte Wohnhaus brannte innen völlig aus. Die Feuerwehr konnte jedoch die Ausbreitung auf den angrenzenden Wald verhindern. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Verletzt wurde niemand. Für die Löscharbeiten wurde Wasser aus dem nahen Flussbett der "Wiese in Basel" gepumpt und aus den "Wassergärten" im ehemaligen Landesgartenschau-Areal. Die Bevölkerung war vorsichthalber aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Messungen ergaben aber keine Gefahr durch Schadstoffe in der Luft.