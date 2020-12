In Rheinau Freistett (Ortenaukreis) untersucht die Polizei die Ursache eines Funkmastbrandes. Die Freiwillige Feuerwehr hatte das Feuer an Kabeln des hohen Telekommunikationsmasten in der Nacht auf Sonntag gelöscht. Der Funkturm wurde vom Stromnetz getrennt. Am Sonntag sicherten Kriminaltechniker am Brandort Spuren, um zu klären, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung das Feuer ausgelöst hatten.