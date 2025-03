Beim Malteser Hilfsdienst Freiburg standen am Dienstagmorgen Fahrzeuge in Flammen. Dabei hätte es noch viel schlimmer kommen können. Jetzt wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Beim Malteser Hilfsdienst in Freiburg haben am frühen Dienstagmorgen mehrere Fahrzeuge gebrannt. Es waren unter anderem Wagen zum Krankentransport. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen, wie die Beamten auf SWR-Anfrage mitteilen. Der 55-jährige Mann wurde in unmittelbarer Nähe zum Brand entdeckt. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

Ein Anrufer meldete am frühen Dienstagmorgen der Integrierten Leitstelle, dass auf dem Parkplatz des Malteser Hilfsdienstes in Freiburg Fahrzeuge brennen. Als die Feuerwehr eintraf, standen vier Wagen des Hilfsdienstes in Flammen.

Beim Malteser Hilfsdienst in Freiburg haben am frühen Dienstagmorgen mehrere Fahrzeuge gebrannt. Feuerwehr Freiburg

War es Brandstiftung?

Gegen 5 Uhr morgens seien sie informiert worden, sagt Sabine Kuri, Diözesangeschäftsführerin der Malteser in Freiburg. Geschockt sei sie gewesen. Die Fahrzeuge standen im hinteren Bereich ihres Geländes, sodass man sie nicht sofort gesehen habe. "Wir haben drei Krankentransportwagen und ein Fahrzeug für den ärztlichen Bereitschaftsdienst, die - so wie es aussieht - einen Totalschaden haben", so Kuri. In den Wagen war auch medizinisches Equipment. "Es sind also nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch das ganze Material, was innen drin ist", sagt sie. Nichts davon sei mehr zu gebrauchen.

In den Wagen war medizinisches Equipment. Laut Malteser ist auch das nicht mehr zu gebrauchen. Malteser Freiburg KTW Hierholzer

Die Feuerwehr Freiburg vermutet, dass es Brandstiftung war. Auch, weil in der Nacht mehrere Mülltonnen in der Freiburger Innenstadt gebrannt haben. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

Die Vorgehensweise soll immer die gleiche gewesen sein: Bei allen Fahrzeugen sei "hinten an den Reifen Feuer gelegt" worden, sagt Kuri. Auch der Carport sei beschädigt worden. Der gesamte Schaden wird auf mindestens eine halbe Million Euro geschätzt.

Drei Krankentransportwagen und ein Fahrzeug für den ärztlichen Bereitschaftsdienst sind beschädigt worden. SWR Anita Westrup

Malteser Freiburg sucht jetzt dringend Ersatzfahrzeuge

Der Maltester Hilfsdienst in Freiburg müsse jetzt schnell Ersatzfahrzeuge beschaffen, "um unseren Dienst aufrechterhalten zu können", sagt Kuri. Dafür seien die Mitarbeitenden in Freiburg bereits mit Kollegen von anderen Dienststellen im Gespräch.

Für uns ist das jetzt natürlich furchtbar.

Dabei hätte es noch viel schlimmer kommen können. Denn in den Krankentransportwagen ist auch Sauerstoff. "Der hat sich Gott sei Dank nicht entzündet", so Sabine Kuri. Hinzu kommt: Direkt neben dem Gelände des Malteser Hilfsdienstes in Freiburg ist ein Pflegeheim. Die Fahrzeuge standen zum Teil draußen. Wenn die weiteren Garagen der Malteser ebenfalls Feuer gefangen hätten, "hätte das Ganze noch katastrophaler enden können", sagt sie.