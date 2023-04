Auch Frau des Ex-Bürgermeisters stirbt nach Brand in Lahr

Nach dem Feuer in einem Lahrer Einfamilienhaus am Ostersonntag ist nun auch die Frau des ehemaligen Lahrer Bürgermeisters Heil ihren Verletzungen erlegen. Zuvor war ihr Mann gestorben.

Seit ihrer Rettung lag die 88-jährige Frau in einem Krankenhaus. Am Mittwoch teilte die Polizei mit, dass nun auch sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen gestorben ist. Wie es am Ostersonntag zu dem Brand in dem Einfamilienhaus kommen konnte, wird laut Polizei noch ermittelt. Aktuell deute aber nichts auf eine Brandstiftung hin.

Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert zeigt sich betroffen von den neuesten Nachrichten und trauere mit der Familie. "Meine Gedanken und mein tiefstes Mitgefühl sind bei der Trauerfamilie, vor allem bei den Kindern und Enkelkindern, die infolge der Tragödie vom Ostersonntag ihre Eltern und Großeltern verloren haben", sagt Ibert auf SWR-Anfrage.

Die Feuerwehr rettete Frau und Herr Heil aus dem brennenden Haus. Christina Häußler / EinsatzReport24

Nachbarn bemerkten am Ostersonntag das Feuer

Joachim Heil, der ehemalige langjährige Bürgermeister der Stadt Lahr (Ortenaukreis), und seine Frau waren zum Brandzeitpunkt die einzigen Personen im Haus. Die beiden konnten sich vor den Flammen auf den Balkon retten. Nachbarn bemerkten den Brand und riefen die Feuerwehr. Vergeblich versuchten die Nachbarn, die beiden Personen aus dem Haus zu befreien. Die Feuerwehr konnte sie schließlich retten.

Beide wurden aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in verschiedene Spezial-Kliniken gebracht. Der 90-jährige Joachim Heil starb bald darauf im Krankenhaus.