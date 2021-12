Am Abend hat es auf dem Gelände des Abfallentsorgers Remondis in Riegel am Kaiserstuhl im Landkreis Emmendingen gebrannt. Nach Angaben der Polizei war ein Restmüllhaufen in Brand geraten und hatte starken Rauch entwickelt. Die Feuerwehr konnte die circa 45 Tonnen Mischmüll löschen. Die Brandursache ist noch unklar.