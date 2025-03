per Mail teilen

Auf einem Recyclinghof in Schwenningen ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr forderte Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Warnung für die Anwohnerinnen und Anwohner in Villingen-Schwenningen ist aufgehoben. Am Donnerstagmorgen war auf einem Recyclinghof im Industriegebiet Rammelswiesen im Ortsteil Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei sei der Brand an der Sammelstelle für Elektroschrott entstanden. Schwarze Rauchschwaden stiegen über dem Gelände auf. Aus diesem Grund hatten Polizei und Feuerwehr eine Gefahreninformation für die Anwohnerinnen und Anwohner herausgegeben.

Starke Rauchbildung in Schwenningen

Anwohnerinnen und Anwohnern wurden dazu aufgefordert, das betroffene Gebiet zu meiden. Außerdem sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschalten werden. So lauteten die Empfehlungen von Feuerwehr und Polizei.

Zwar sei die Feuerwehr schnell vor Ort gewesen und habe das Feuer löschen können. Trotzdem stieg eine schwarze Rauchwolke über der Brandstelle auf. Einsatzkräfte waren vor Ort - auch um im Blick zu behalten, in welche Richtung die Rauchwolke abzieht. Verletzt wurde durch das Feuer nach aktuellem Stand niemand. Über die Höhe des entstanden Sachschadens kann laut Polizei noch keine Angabe gemacht werden. Das Feuer war in einem überdachten Bereich des Entsorgungsbetriebs ausgebrochen.