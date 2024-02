Brand am Schluchsee: Eine Person tot geborgen

per Mail teilen

Nach dem Brand am Schluchsee ist bei den Lösch- und Aufräumarbeiten ein Mann tot geborgen worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, handelt sich hierbei wahrscheinlich um einen 25-Jährigen, der im Haus gewohnt hatte. Der Brand war kurz vor 23 Uhr offenbar aufgrund einer Art Explosion im Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Warum, ist noch unklar. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus in Schluchsee in Vollbrand. Noch immer ist unklar, warum der Brand ausgebrochen ist. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet, zudem entstand ein Sachschaden über 450.000 Euro.