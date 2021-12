Impfstützpunkte in der Region boostern nach drei Monaten

Die Mehrheit der Impfstützpunkte in Südbaden hat die neue Stiko-Empfehlung zu Booster-Impfungen schon am Dienstag umgesetzt. Auffrischungsimpfungen gibt es bereits nach drei Monaten. "Wir haben sofort umgestellt, als die neue Empfehlung der Stiko kam", so das Freiburger Impfstützpunkt. "Wir haben sofort umgestellt, als die neue Empfehlung der Stiko kam", so der Freiburger Impfstützpunkt. Die Ständige Impfkommission empfiehlt jetzt den BioNTech- oder Moderna-Geimpften eine Auffrischungsimpfung bereits nach drei und nicht wie bisher nach sechs Monaten. Zur Freiburger Messe kann man bis zum 23. Dezember ohne Termin zum Impfen kommen. Auch die anderen Impfzentren in Südbaden haben umgestellt. "Wir halten uns selbstverständlich an die neueste Stiko-Empfehlung", heißt es aus Lörrach und Offenburg.