Vierte Corona-Welle lässt Landärzte rotieren

"Wir versuchen gerade weiteren Impfstoff zu organisieren. Aber die Kapazitäten unserer Praxis, was impfen angeht, was Testungen angeht, und vor allen Dingen, was deren Kombination angeht mit dem Tagesgeschäft – wir sind restlos überfordert. Das Personal ist völlig überlastet und am Ende der Kräfte."