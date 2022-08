Widerstand gegen geplante Klärschlammanlage in Bonndorf

Eine Klärschlammanlage, in der Schlamm zu Dünger verarbeitet wird. So eine soll in Bonndorf entstehen. Die Anwohner finden das überhaupt nicht gut und gründeten eine Bürgerinitative.

Klärschlammanlagen werden überall gebraucht; die Kommunen suchen dringend nach welchen. In Bonndorf (Kreis Waldshut) könnte bald eine stehen. Doch bei den Anwohnerinnen und Anwohner regt sich Widerstand: Ist die nicht viel zu laut? Was ist mit möglichen Schadstoffausstößen? Und besteht da nicht eine Gefahr durch die Transportfahrten mit Chemikalien? Aufgrund dieser Bedenken haben sie eine Bürgerinitiative gegründet, um gegen die Anlage zu protestieren. Was ist eine Klärschlammanlage? In einer Klärschlammanlage wird Klärschlamm getrocknet, gelagert und dann zu Dünger verarbeitet. Das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Denn Klärschlamm kann wegen seines relativ hohen Stickstoff- und Phosphorgehalts wunderbar als Dünger auf landwirtschaftlichen genutzten Böden genutzt werden - so das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Klärschlamm entsteht in Kläranlagen und ist sozusagen ein Abfallprodukt, das entsteht, wenn Abwasser gereinigt wird. Ist der Standort in Bonndorf sinnvoll? In der geplanten Anlage soll der Klärschlamm aus ganz Südbaden verarbeitet werden. Die Gegend um Bonndorf ist nur dünn besiedelt und genau da liegt der Knackpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Initiative. "Es macht ökologisch keinen Sinn, große Mengen von Klärschlämmen aus dicht besiedelten Gebieten über weite Strecken auf das Land zu fahren, wo selbst kaum Klärschlämme anfallen", sagt ein Sprecher. Es mache doch mehr Sinn den Abfall dort zu lagern und zu verarbeiten, wo er auch anfalle. Alternative Standorte für eine solche Anlage seien gar nicht geprüft worden, lautet der Vorwurf der Bürgerinitiative. Um die Klärschlammanlage wirklich bauen zu können, muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Das entsprechende Verfahren läuft derzeit noch.