Ausgerechnet kurz vor Heiligabend brennt es und die Wohnung wird unbewohnbar - dieser Albtraum ist am 23. Dezember in Bollschweil tatsächlich passiert. Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus wurde zwar zum Glück niemand schwer verletzt, die Not war trotzdem groß. Pia Masurczak hat sich umgehört, wie es den Menschen dort geht