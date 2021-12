Bolkart neuer BLHV-Präsident

Neuer Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, kurz BLHV, ist Bernhard Bolkart. Er wurde am Freitagvormittag in Freiburg von den Kreisvorsitzenden und Delegierten des Verbandes gewählt. Der 59-jährige Landwirtschaftsmeister aus Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) tritt damit die Nachfolge des bisherigen Präsidenten Werner Räpple an. Er war altersbedingt nicht mehr angetreten. Bolkart war bislang erster Vizepräsident des BLHV. Der 59-Jährige sieht den BLHV als starken Einheitsverband, der zusammenführt. „Uns verbindet viel mehr als uns unterscheidet, auch über die Betriebsausrichtung hinweg. Nur wenn wir gemeinsam auftreten werden unsere Anliegen in Politik und Gesellschaft wahrgenommen", betonte Bernhard Bolkart.