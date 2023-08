Die Themen unter anderem: Livestream von der eigenen Fahrstunde?! *** Offline on the Road: Ausgesetzt in der Wutachschlucht *** Magnetangeln gegen den Müll *** Mit der Schornsteinfegerin hoch hinaus *** Eine Woche in Waldenburg: Ausflugstipps *** Zu Gast ist Gerlinde Kretschmann, die 2021 an Brustkrebs erkrankte.

Moderation: Johannes Zenglein