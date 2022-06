Straßburg: Blutspenden zwischen Nanas

per Mail teilen

Weil auch in Frankreich zu wenig Menschen ihr Blut spenden, sollen Willige im Elsass nun mit ganz besonderen Mitteln zum Blutspenden animiert werden.

Mitten in den Hallen des Museums für Moderne und Zeitgenössische Kunst in Straßburg liegen Menschen auf Feldbetten. Zwischen den bunten Plastiken von Niki de Saint Phalle lassen sich zahlreiche Besucher Blut abnehmen.

Blutreserven sind knapp

Mit der Aktion sollen die Blutreserven wieder aufgefüllt werden. Denn die sind derzeit knapp. Sophie Reuter ist für die Blutspende im „Etablissement Francais du Sang de Strasbourg“ zuständig. Sie glaubt, dass die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Gesundheitsvorkehrungen dazu geführt haben, dass die Menschen verunsichert sind. Hinzu kommt, dass jetzt im Sommer der Bedarf an Blut höher sei, die Bereitschaft zur Spende aber zurückginge.

Private Museums-Tour für Blutspendende

Eigentlich hat das Museum montags geschlossen. Doch für die Spenderinnen und Spender wird an diesem Tag eine Ausnahme gemacht. Auch das soll mehr Menschen motivieren, an diesem Tag vorbeizukommen. Die Spendenden haben die Möglichkeit, den Ort in aller Ruhe zu entdecken. Sogar eine persönliche Führung wird geboten.

Große Blutspende-Aktion im Museum SWR France3 Alsace

Nächste Blutspende-Aktion in der Straßburger Oper

280 Personen sind an diesem Tag gekommen, um ihr Blut zu spenden. Die nächste Aktion ist für den 17. Juni geplant: An der Opéra National de Strasbourg.