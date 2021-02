per Mail teilen

Floristin Nicola Tschiggfrei hat einen neuen Mitarbeiter: einen Blumenautomaten. Mit seiner Hilfe kann sie auch während der Corona-Pandemie ihre Sträuße verkaufen.

Der Blumenautomat steht in Eichstetten, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. So gibt es immer frische Blumen, unabhängig von Ladenöffnungszeiten. "Die Kunden wollen auswählen, selbst entscheiden, was sie mitnehmen möchten", sagt Tschiggfrei. Etwa 20.000 hat ihr neuer Mitarbeiter sie gekostet.

Überraschungen sind möglich

Bezahlt wird mit Bankkarte oder per Handy, dann einfach die Nummer des Türchens eingeben. Wer sich nicht so richtig entscheiden kann, lässt sich überraschen. Wie Bärbel Sieler, die vor dem Automaten steht. "Da wir morgen goldene Hochzeit haben, hat mein Mann mich heute Morgen damit überrascht. Und die Idee fand ich gut, da mache ich mit", so Sieler.