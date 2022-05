Stadt bekommt "Blue Community" Zertifikat

Die Stadt Freiburg tritt der weltweiten Initiative "Blue Communitiy2 bei. Die kanadische Menschenrechtlerin und Trägerin des Alternativen Nobelpreises, Maude Barlow, überreicht am Samstag das Zertifikat. In einem Festakt wird Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit das „Blue Community“-Label entgegennehmen. Bislang engagieren sich rund 90 Städte, Gemeinden, Kirchen, Orden und Universitäten in der Initiative zum Schutz des Wassers und dem Menschenrecht auf freien Zugang zu Wasser. Als «Blue Communities» gingen sie schonend mit den Wasserressourcen um und setzten sich für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in öffentlicher Hand ein, heißt es weiter. Zudem unterstützen sie andere Länder dabei, eine funktionierende öffentliche Trinkwasserversorgung bereitzustellen. In Deutschland sind mit Freiburg dann 10 Städte als „Blue Communities“ zertifiziert.