Studie: Freiburg ist die Blitzer-Hochburg in BW

Freiburg hat im deutschlandweiten Städtevergleich eine der höchsten Blitzer-Dichten. Das hat eine Rechtsanwaltskanzlei ermittelt. Auch Karlsruhe und Stuttgart sind vorne mit dabei.

Die Kanzlei Goldenstein hat analysiert, wie viele feste, mobile und teilstationäre Tempomessgeräte in Deutschlands 40 größten Städten stehen. Um die besser miteinander vergleichen zu können, wurde die Blitzer-Anzahl ins Verhältnis gesetzt zur vorhandenen Straßenfläche. Ergebnis: Freiburg landet bundesweit auf dem dritten Platz. In der Breisgaumetropole sind durchschnittlich fast 24 Blitz-Anlagen pro Tag in Betrieb. Nur in Wuppertal und Bonn sind es noch mehr.

Auch Karlruhe und Stuttgart unter den Top 10

Karlsruhe belegt laut der Analyse den vierten Platz mit gut 22 Blitzern pro Tag, Stuttgart landet an sechster Stelle (21 Blitzer). Am wenigsten Blitz-Anlagen gibt es in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Für die Untersuchung wurden den Angaben zufolge Daten des Statistischen Bundesamtes und von Warn-Apps ausgewertet.