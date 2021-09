So sieht das neue Stadion des SC Freiburg aus

per Mail teilen

Am 7. Oktober geht's endlich los im neuen Europa-Park-Stadion. Der FC Sankt Pauli kommt zum Freundschaftsspiel. Wir durften schon mal in die Kabinen schauen.

Die Sportclub-Kabine ist in schickem Schwarz-Rot gehalten, die der Gäste dagegen in nüchternem Grau. Der Einlauf-Gang ins Stadion ist mit feiernden SC-Fans tapeziert. Ein erster Hauch von Leben in dem blank geputzten Fußballtempel, der sehnsüchtig auf die Premiere wartet.

Die ist am Donnerstag, 7. Oktober um 18:15 Uhr, angesetzt: Mit einem Freundschaftsspiel gegen die Kiezkicker vom FC St. Pauli. Die Bundesliga-Premiere steigt dann am Samstag, 16. Oktober um 15:30 Uhr, gegen RB Leipzig.

Knapp drei Jahre nach Baubeginn - und nach einigen Verzögerungen durch Corona und säumige Baufirmen - geht es jetzt endlich los in der neuen SC-Arena, die jetzt offiziell Europa-Park-Stadion heißt. Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag (parteilos) freute sich beim Rundgang mit der Presse auf die ersten Spiele in der Arena, die dank seiner steilen Tribünen wieder eine "enge Schüssel" geworden sei. Er hofft, dass das Verkehrs- und Zuschauerkonzept aufgeht und auch kritische Anwohner letztlich überzeugt.