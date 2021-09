75 Jahre BLHV

In Freiburg findet am Freitag der Landesbauerntag des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands, kurz BLHV statt. Im Zentrum des Bauerntages steht das 75-jährige Jubiläum des Verbandes. Das Motto des diesjährigen Landesbauerntags lautet: „So fühlt sich Zukunft an.“ Der BLHV will aber auch die Gelegenheit nutzen, um zurückzublicken auf die lange Geschichte. Verbandspräsident Werner Räpple wird in seiner letzten Grundsatzrede über den Wandel in der Agrarpolitik und die Rolle der berufsständischen Vertretung sprechen. Danach wird in einer Podiumsdiskussion über die Vergangenheit und Zukunft des BLHV diskutiert. Erwartet wird auch Präsident des Deutschen Bauernverbands Joachim Rukwied, sowie Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk. Der BLHV vertritt in Südbaden gegenüber Politik und Gesellschaft, die Interessen der Landwirte vom Weinbau bis zur Viehwirtschaft.