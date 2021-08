Das Internationale Bläserfestival in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) fand bislang auf verschiedenen Bühnen in der Innenstadt statt und lockte alljährlich bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher an. Dieses Jahr wird es wegen der Corona-Auflagen in das Parkhaus des Einkaufzentrums „Rheincenter“ verlegt. Um die Abstandsregeln zu garantieren, wird das 7. Parkdeck mit rund 200 Sitzplätzen bestuhlt, Stehplätze wird es keine geben. Auf dem Programm stehen Konzerte verschiedener Musikstile, freut sich der Weiler Kulturamtsleiter, Peter Spörrer. Das Angebot reicht von klassischen Werken über den Big Band Sound bis hin zu HipHop- und Alphornklängen. Das Weiler Bläserfestival findet vom 17.-19. September statt.