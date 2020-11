Der Handel in Südbaden sieht diese Woche schwarz - und zwar gerne. Denn es ist die Woche des so genannten Black Friday. Geschäfte und Online-Portale locken die ganze Woche und ganz besonders am Freitag mit satten Rabatten.

Er ist eine Tradition aus den USA, die sich auch bei uns wachsender Beliebtheit erfreut: der Black Friday. Wie er bei uns begangen wird und worauf man bei der Schnäppchenjagd achten sollte - gut zu wissen - gerade vor Weihnachten! Wohin man auch schaut - überall satte Prozente. Was früher der Sommer- oder Winterschlussverkauf war, heißt heute Black Friday, wahlweise auch Black Friday Week oder Cyber Week. Egal, auf jeden Fall gibt's eine Woche lang ordentlich Rabatte. Woher kommt der Black Friday? In den USA ist der Freitag nach Thanksgiving traditionell ein Brückentag und "der" Einkaufstag schlechthin. Viele Shoppingmalls werden regelrecht überrannt. Im Kampf um die besten Schnäppchen geht's schonmal richtig zur Sache. Der Shopping-Run am Black-Friday schwappte 2006 nach Deutschland - und hat sich inzwischen fest etabliert. "Es ist der Beginn des Weihnachtsgeschäftes kann man sagen. Ja es ist natürlich auch mitunter eine Rabattschlacht. Also die Umsätze sind da, was als Ertrag übrig bleibt, wird man dann sehen." Peter Spindler, Handelsverband Südbaden Was bedeutet der Black Friday bei uns? In unseren Innenstädten - wie etwa in Lahr - geht es deutlich ruhiger zu als in den USA. Dieses Jahr, mitten im Corona-Teil-Lockdown, sowieso. Dennoch hoffen die Händler gerade jetzt auf einen Impuls. Die Kunden allerdings, so zeigen Umfragen, scheinen diesmal eher nicht in Schnäppchenjagd-Stimmung zu sein. Man freue sich natürlich schon über reduzierte Preise, aber daraus ziehen viele "kein Muss". Das erschiene ihnen als "ein gezwungenes Kaufen" nur weil alles billiger ist. Vor allem der Online-Handel profitiert von dem Shopping-Spektakel. Über drei Milliarden Euro gaben deutsche Online-Shopper vergangenes Jahr in der Black-Friday-Woche aus. Für dieses Jahr rechnet der deutsche Handelsverband gar mit 3,7 Milliarden Euro Umsatz. Die Händler in den Fußgängerzonen müssen kämpfen, um dabei zu sein. "Natürlich ist es ein großer Schub für den Online-Handel, aber der stationäre Handel mischt da ordentlich mit. Jetzt, während Corona, sind es schwierige Zeiten - vor allem für den innerstädtischen Handel. Deshalb rufe ich gerne die Bevölkerung auf lokal einzukaufen - es lohnt sich." Peter Spindler, Handelsverband Südbaden Worauf sollte ich am Black Friday achten? Nicht alles, was besonders günstig scheint, ist auch wirklich ein Schnäppchen. Manche Händler erfinden absurde Originalpreise - oder machen Produkte im Vorfeld erstmal teurer, um sie dann wieder kräftig zu reduzieren. "Egal ob im stationären Handel oder im Internet: einfach ein bisschen Ruhe walten lassen. Vielleicht auch vorher schon mal die Preise beobachten, um dann tatsächlich zu wissen: Ist dieses Angebot ein richtiges Angebot und kann ich dort zuschlagen? Ansonsten wird's vielleicht ein teurer Kauf." Oliver Buttler, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Besondere Vorsicht ist beim Online-Kauf geboten. So genannte Fake Shops versuchen mit gefälschten Internet-Seiten Kunden abzuzocken. Im Zweifel lohnt ein Blick ins Impressum. "Wichtig ist: Jeder Händler in Deutschland muss alle seine Kontaktdaten veröffentlichen, so dass ich als Kunde mit ihm in Kontakt treten kann. Das ist immer ein Merkmal. Fake-Shop-Betreiber stellen sich natürlich sehr gut dar, geben falsche Siegel an, auch bekannte Siegel werden gerne kopiert. Man kann dies relativ schnell nachprüfen, indem man einfach mal auf diese Siegel klickt." Oliver Buttler, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Außerdem gilt: Ist der Anbieter unbekannt oder sitzt sehr weit weg - Finger weg vom Bezahlen per Vorkasse. Sonst sieht man sein Geld möglicherweise nie wieder. Fazit: Mit ein bisschen Ruhe und Recherche lässt sich am Black Friday durchaus das ein oder andere - echte - Weihnachts-Schnäppchen machen.