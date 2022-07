Biosphärengebiet Schwarzwald präsentiert Arbeit

Mit einer Imagekampagne will die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald stärker auf die Arbeit in dem Gebiet aufmerksam machen. Das Team will dabei auf einer "Roadshow" mit den Menschen ins Gespräch kommen: Was wollen Bürgerinnen und Bürger für den Schwarzwald? Das versuchen die Verantwortlichen des Unesco-Biosphärengebiets auf ihrer Tour herauszubekommen. Los geht es am Mittwoch in Schopfheim (Landkreis Lörrach), gefolgt von Oberried und Horben (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Donnerstag macht die "Roadshow" dann in Albbruck und Wehr Station und Freitag in St. Blasien (alle Landkreis Waldshut). Am Samstag steht Todtnau auf dem Programm und am Sonntag der Abschluss auf der Landesgartenschau in Neuenburg.